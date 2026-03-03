23:55ウィリアムズNY連銀総裁、会議出席（質疑応答あり） 4日 0:30コッハー・オーストリア中銀総裁、イベント出席 0:40スレイペン・オランダ中銀総裁、イベント講演 1:45カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席（質疑応答あり） 米自動車販売（2月） リーブス英財務相、春季財政報告・最新経済見通し発表 ※予定は変更されることがあります。