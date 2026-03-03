福井県議会本会議に出席した石田嵩人知事＝3日午前福井県は3日、知事ら特別職が不祥事などを起こした際、退職金支給を制限できる条例案を県議会に提出した。杉本達治前知事（63）のセクハラ問題を受けた措置。県によると、こうした条例案は都道府県で初という。今月中の可決を目指す。県によると、現行規定では、拘禁刑以上の刑罰が確定し、失職した場合にしか支給制限ができない。県議会などから、杉本氏が受け取った退職金の