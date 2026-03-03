囲碁の日本棋院は3日、主催している「女流名人戦博多・カマチ杯」を諸般の事情により、進行中の第37期をもって休止すると発表した。同棋戦は1988年に創設された伝統の女性棋戦。第37期はタイトル保持者の上野愛咲美女流名人に、藤沢里菜女流本因坊が挑戦する3番勝負が4月14日に開幕する。女流名人戦の休止により、挑戦手合制の女性タイトル戦は、女流本因坊戦、女流棋聖戦の二つとなる。