顧客の高齢夫婦宅から現金を奪い、住宅に放火したとして、強盗殺人未遂や現住建造物等放火などの罪に問われた元野村証券社員、梶原優星被告（３０）（懲戒解雇）に対し、広島地裁（角谷比呂美裁判長）は３日、懲役１８年（求刑・懲役２０年）の判決を言い渡した。起訴状では、梶原被告は２０２４年７月２８日、広島市西区の高齢夫婦宅で、妻に睡眠作用のある薬物を服用させて昏睡（こんすい）状態に陥れ、約１８００万円を盗ん