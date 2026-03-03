国枝栄師（70）、根本康広師（70）、土田稔師（70）、南田美知雄師（70）、小西一男師（70）が3日、調教師として最後の日を迎え、それぞれの厩舎であいさつした。国枝師は早朝、フォーグッド（セン7）に騎乗して馬場入りに向かう場面もあった。その後、厩舎でスタッフから花束を受け取り「いよいよ最後だなと。寂しいものがある」とあいさつ。所属した厩務員や助手に向け「G1を取ってもらえるとうれしいので頑張ってもらいたい