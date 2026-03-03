元HKT48で女優の田中美久（24）が3日、自身のインスタグラムを更新。9日に発売する3rd写真集「ぜんぶ、ほんと。」の表紙を公表した。「表紙が解禁されました」と明かし、デニムのジャケットを羽織っただけの、ボディーを披露。バストが限界ギリギリまで露出した衝撃的ショットを投稿した。さらに「たくさんの方の想いと協力で生まれた一冊です。ぜひ手に取って、その世界を感じていただけたら嬉しいです」とつづり、ランジェリー姿