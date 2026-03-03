新潟地方気象台が発表したことしの暖候期予報（6-8月）では、新潟県を含む北陸地方では夏も気温が高いと予想。ことしは季節の進みが早く、春も夏も気温の上昇が見込まれています。気象庁は近年、夏に40℃を超える気温が毎年のように観測されるなどの状況をうけ、「最高気温が40℃以上の日」について新たに名称を定めることにし、広く国民の意見を聞くアンケートを実施しています。現在、気象庁では、最高気温が25℃以上の日