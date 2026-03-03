コメリが続落している。同社は２日、２月の月次状況を公表。既存店売上高は前年同月比０．２％減となり、２カ月ぶりに前年を下回った。これを嫌気した売りがかさんだようだ。既存店ベースで客数と客単価はともに０．１％減となった。全店ベースで売上高は０．７％増だった。ガーデニング用品や肥料など農業関連商品の販売が堅調だったが、前年の２月の寒波の影響で灯油や暖房用品、除雪用品などの販売が反動減