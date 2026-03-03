オーディオテクニカは、日常生活向け『AT-ERP3』とライブやフェス向け『AT-ERP5』の2種類のイヤープラグを3月13日に発売することを発表した。 【画像あり】本体と収納ケースがおそろいカラーバリエーション一覧 『AT-ERP3』は、街中やカフェ、乗り物の移動などの環境ノイズを減らすように設計された製品だ。遮音性に優れた専用イヤピースが、装着性と密閉性を両立し、騒音を低減する