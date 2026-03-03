３日の債券市場で、先物中心限月３月限は急反落。中東情勢の悪化を背景とした原油先物相場の急伸と、為替市場での円安進行からインフレ圧力にさらされかねないとの見方が広がった。 米国とイスラエルが２月２８日にイランへの軍事攻撃に踏み切り、イランも報復に動くなど紛争が激化するなか、２日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が大幅に続伸。米国の物価上昇圧力が高