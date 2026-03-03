ウエスト・ハムのFWアダマ・トラオレがヌーノ・エスピーリト・サント監督からウエイトトレーニングを禁止されていることが分かった。アメリカ『ジ・アスレチック』が伝えている。トラオレはボディビルダーのような筋肉量で知られるウインガー。バルセロナのカンテラで育ち、2018年8月に加入したウォルバーハンプトンでブレイクを果たした。2020年10月にスペイン代表デビューを飾り、2022年1月には古巣バルセロナに期限付き移籍