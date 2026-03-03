ビズメイツ [東証Ｇ] が3月3日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来未定としていた26年12月期の上期配当を見送るとし、従来未定としていた下期配当は15円実施する方針とした。年間配当は15円となる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 本日開催の取締役会において、2025年12月31日を基準日とする剰余金の期末配当を決定いたしました。併せて、これまで未定としていた2026年12月期の配当予想につきま