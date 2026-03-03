3日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数203、値下がり銘柄数1301と、値下がりが優勢だった。 個別ではブランジスタ、グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ、重松製作所、共栄タンカーがストップ高。湖北工業、明海グループは一時ストップ高と値を飛ばした。第一カッター興業、日本電技、植木組、大成温調、日本ドライケミカルなど79銘柄は昨年来高値を更新。精工技研、三相電機、エリア