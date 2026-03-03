3日の日経平均株価は前日比1778.19円（-3.06％）安の5万6279.05円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は69、値下がりは1512、変わらずは9と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。 日経平均構成銘柄の値上がりは6銘柄にとどまり、219銘柄が下落。マイナス寄与度トップはファストリ で、1銘柄で日経平均を229.43円押し下げ。以下、ＴＤＫ が121.59円、東エレク が93.26円、ファナック が60