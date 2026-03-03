リンクをコピーする

3日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ302081 9.7 53190 ２. 野村日経平均 43797 1.4 58450 ３. 日経Ｄインバ 34771 2.44533 ４. 純金信託 29609-0.3 25460