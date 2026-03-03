Ｋｕｄａｎ [東証Ｇ] が3月3日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結営業損益を従来予想の7.3億円の赤字～7.7億円の赤字→6.8億円の赤字に上方修正した。 ※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 売上高については、世界的なフィジカルAI市場の本格化に伴う官民投資の加速を背景に、事業機