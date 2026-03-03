元女優の美容家・君島十和子さん（59）が3日、自身のインスタグラムを更新。長女で元宝塚歌劇団の女優・君島憂樹（28）との2ショット写真が反響を呼んでいる。十和子さんは「3月3日火曜日日本テレビ系列夜8:00〜『踊る！さんま御殿』長女、憂樹と出演させて頂きます」と告知。「私が初めて[テレビのレギュラー番組]で明石家さんまさんの番組アシスタントとしてお隣に立たせて頂いたのが1986年でした！」と打ち明け