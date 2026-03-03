台湾に最も近い日本最西端の島、沖縄県の与那国島で、自衛隊のミサイル部隊の配備に向けた住民説明会が開かれました。与那国島にある陸上自衛隊駐屯地に地対空ミサイル部隊の配備を目指す防衛省は、2日夜、住民説明会を開き、2030年度までに、100人程度を配置する計画の概要を示しました。およそ90人の参加者からは、島の周辺で中国軍が活発に演習を行う状況を背景に配備を歓迎する意見があがった一方、島で自衛隊の部隊増強が続く