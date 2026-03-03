テレビ朝日系「くりぃむナンタラ」が２日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平、上田晋也がＭＣを務めた。この日は「ツッコミに感謝するサプライズ企画もうええわを言わない相方たち後半戦」。漫才の最後でツッコミが「もうええわ」でネタを終わらせてくれないドッキリ名物企画。数多のボケ芸人たちを、かつてない修羅場に叩き落として震えあがらせてきた。昨年のＭ−１グランプリで準優勝を飾ったドンデコルテ・渡辺