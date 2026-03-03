女子ゴルフの国内ツアー今季開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースは5日から4日間、沖縄・琉球GCで開催される。予選ラウンドの組み合わせが3日に発表され、大会3連覇を狙う岩井千怜（23＝Honda）は昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）、昨季メルセデスランク4位の菅楓華（20＝ニトリ）と同組になった。昨季メルセデスランク2位の神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）は同3位の河本結（27＝RICOH）、米ツアーを主戦場