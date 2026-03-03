脱出型ホラーアクション映画『ゼイ・ウィル・キル・ユー』より、3月3日の“ひな祭り”に合わせて新たな場面写真2点が解禁。あわせて、主人公の最狂無双のメイド役を演じたザジー・ビーツと、キリル・ソコロフ監督からコメントが到着した。【別カット】不気味な雰囲気の高級マンション“バージル”本作は、『IT／イット “それ”が見えたら終わり。』の監督アンディ・ムスキエティと『WEAPONS／ウェポンズ』制作スタジオのワー