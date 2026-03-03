サウジアラビアのネオムターフＣで４着だったシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は爪を傷め、その回復次第でクイーンエリザベス２世Ｃ・香港Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）への参戦を考えていくことが３月３日、分かった。京都記念で６着のリビアングラス（牡６歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）は日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）、昨秋の京