大相撲春場所（８日・エディオンアリーナ大阪）に向け、横綱・大の里（二所ノ関）が３日、東大阪市の部屋で稽古。出稽古に訪れた幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）と１０番取った。最初の一番で相手ののど輪で起こされ、たまらずはたくなど、２番連続ではたき込み。だがその後は相手の鋭い出足を受け止めた後に、圧力を生かして前に出るなど勝利を重ね８勝２敗。「悪くなかったと思う」とうなずいた。自己最高位の前頭２枚目で初対戦が