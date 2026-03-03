プロ野球、米大リーグで投手として活躍した野球解説者の五十嵐亮太氏が３日、都内で「オグラ眼鏡店」の創業８５周年新商品発表会でトークショーを行った。創業８５周年記念モデル「ＯＧＵＲＡ１９４１」を着用し登壇した五十嵐氏は「ついに僕も眼鏡デビューです。ヤクルトの先輩に（眼鏡キャラの）古田敦也さんがいらっしゃる。それに追いつきたい」と笑顔。もともと裸眼の視力は良かったと言い、初の遠近両用眼鏡を作った。「