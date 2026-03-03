ＤｅＮＡの相川亮二監督は３日、この日から２軍に合流した度会隆輝外野手について、「キャンプからの練習量、結果も僕にとってはめちゃくちゃ物足りなかった」と、厳しい言葉で奮起を促した。２３年ドラフト１位入団で今季がプロ３年目の度会は、キャンプから１軍で調整していたものの、練習試合とオープン戦で計１５打数３安打、打率２割と結果を残せず、この日から２軍に合流していた。指揮官の厳しい言葉は、もちろん期待