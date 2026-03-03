◆ＷＢＣ強化試合オリックス５―８韓国（日・京セラドーム大阪）オリックスが韓国代表のパワーに屈した。２日の強化試合では侍ジャパンに辛勝したが、一夜明けたこの日は７失点。先発の２年目右腕・片山が大乱調だった。金倒永に３ランを浴びるなど、２回を持たず５失点でＫＯ。阿部、山田とリリーフ陣も失点した。一方で収穫もあり、投手コーチ兼任の平野、ペルドモ、右肘のトミー・ジョン手術から復活を期す吉田に加え、新人