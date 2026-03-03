伊藤園が、今月開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）のグローバルパートナーとして、全国９か所の商業施設でパブリックビューイングを実施する。大会の全４７試合を日本国内でライブ配信するＮｅｔｆｌｉｘと共同で「『お〜いお茶』と一緒に観戦しよう。パブリックビューイング」を開催する。対象は６日から１０日に東京プールで行われる日本戦４試合で、会場により対象試合は異なる。球場観戦がかなわない