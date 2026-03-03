国民民主党の玉木雄一郎代表（56）が3日、国会内での定例会見で、米国とイスラエルによるイラン攻撃について「わが国にとっては、ホルムズ海峡の事実上の封鎖によって、エネルギーの安定供給(への影響)や、物価高騰が再燃する可能性がある。そういった経済社会に対する影響を注意深く見定めながら、即効性のある物価高騰対策が必要になってきた」と述べた。 【写真】偶然すぎる…万博会場で維新・藤田共同代表とバッタリ