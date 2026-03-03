広島地裁広島市で2024年、80代夫婦宅から現金計約2600万円を奪い放火したとして、強盗殺人未遂などの罪に問われた野村証券元社員梶原優星被告（30）＝神奈川県葉山町＝の裁判員裁判で広島地裁（角谷比呂美裁判長）は3日、懲役18年（求刑懲役20年）の判決を言い渡した。公判で被告は「昏睡状態に陥れ殺害しようとはしていない」と強盗殺人未遂罪を否認していた。起訴状によると、24年7月下旬から24日までの間、夫婦宅から現金