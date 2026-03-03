兵庫県警が６６０か所で運用警察官が不在の交番などを訪れた耳の不自由な人や発話が難しい人らとの連絡手段を確保するため、兵庫県警は３日から、スマートフォンのビデオ通話で手話通訳を介して話せる「手話リンク」を導入する。県内全ての交番、駐在所、警備派出所など約６６０か所で運用し、通話料は県警が負担する。（森安徹、梅本寛之）手話リンクは一般財団法人「日本財団電話リレーサービス」による通話サービス。パトロ