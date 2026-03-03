お笑いコンビ、麒麟の川島明（47）が3日、TBS系朝のバラエティー番組「ラヴィット！」（平日午前8時）に生出演。一部で報じられた番組リニューアルについて言及した。番組冒頭、川島がゲストを順番に紹介。この日出演の相席スタートの山添寛から「記事読んだら、春に『ラヴィット！』リニューアルするっていって。いろんな情報が錯綜してるんですけど、まとめたら、芸人が増えるんですよね？」と投げかけられた。川島は「いや、減