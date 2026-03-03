3月中旬に就航予定JAL（日本航空）の新鋭長距離国際線主力機「エアバスA350-1000」の11号機（機番：JA11WJ）が2026年2月28日、エアバスの本社があるフランス・トゥールーズより羽田空港へと到着しました。【写真】えっ…これが「JALのおニュー旅客機」あまりにピカピカな全貌ですA350-1000は、同社の国内線主力機「A350-900」の胴体延長タイプにあたります。運航開始は2024年で、客室も全面的に刷新しており、新型ファーストク