リヴァプールは、レヴァークーゼンのイングランド代表DFジャレル・クアンサーを買い戻すことを検討しているようだ。2日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在23歳のクアンサーはリヴァプールの下部組織で育つと、2023−24シーズンから徐々にトップチームでの出場機会を増やし、昨シーズンまでに公式戦通算58試合に出場して3ゴール3アシストを記録した。しかし、クアンサーはオランダ代表DFフィルジル・ファ