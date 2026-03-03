男性ファッション誌『MEN'S NON-NO』（集英社）の公式Instagramアカウントは3月2日、投稿を更新。同誌で初表紙を飾る韓国アイドルを公開しました。【写真】メンズノンノの初カバーを飾る韓国アイドル「OMG QUE HERMOSO」同アカウントは「メンズノンノ4月号（3/9発売）の表紙解禁」とつづり、1枚の写真を投稿。表紙に初登場したのは、韓国のボーイズグループStray Kidsのアイエンさんです。ファー付きのコートに襟付きシャツを合わ