西武黄金期の主力で通算1833安打の石毛宏典氏（69）が、大久保博元氏（59）のYouTube「デーブ大久保チャンネル」とベースボールマガジン社のコラボ動画に出演。プロ野球選手としての“人格形成”に大きな影響を与えた駒大の先輩の思い出を明かした。大久保氏の入団当時、西武は常にピリピリしていた。その中で石毛氏は明るくて優しい先輩だったという。石毛氏は駒大時代の「部屋長が中畑清さん。1年間6畳一間で一緒に生活し