お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（55）が2日、テレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演した。この日は、ドッキリ企画「もうええわを言わない相方たち」を実施。漫才の締めワード「もうええわ」を言ってもらえなかったボケはどんな反応をするのかというもの。仕掛け人は、昨年の漫才日本一決定戦Mー1グランプリ準優勝のドンデコルテ・小橋共作。本番前のトークで「あの人（相方の渡辺銀次）、元ツ