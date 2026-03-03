歌手の浜崎あゆみ（47）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。浜崎は「ずっと準備して来た【Scapegoat】を一座の皆に渡すリハーサル初日」と書き出し、「なぞに緊張して眠れなかった←可愛いね」と自身にツッコミ。赤いニット帽姿の写真をアップした。そして「やはり最高に痺れるエンタメ集団であり最高にオモロい仲間達」とコメント。「と、くりすぶらうんさんから案件団子の差し入れとお手紙