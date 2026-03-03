お笑いコンビ「極楽とんぼ」加藤浩次（56）が、2月28日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！〜土曜日です〜」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演し、自宅に届いた封書について明かした。差出人は北海道の弁護士で、中身は家系図と文章だったという。「家計図がバーってある。俺の実の親父との名前もあって、そのお父さんもあって、そのおじいちゃんもあってわーって、俺の名前もあって」と説明した。加藤の