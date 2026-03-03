キリンビール「キリングッドエール」の新CM発表会が3日、都内で行われ、綾瀬はるか（40）、浜辺美波（25）、鈴木亮平（42）、Mrs.GREENAPPLEが登壇した。CMソングをミセスが担当し、綾瀬、浜辺、鈴木、大森元貴（29）が出演している。同ブランドは発売からわずか約3カ月で累計販売本数5000万本を突破。鈴木は、その凄さを「1秒あたり6本売れている」と伝えた。CMソング「GOODDAY」の1曲中には1500本が売れている計算で、