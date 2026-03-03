お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右が３日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、ＷＢＣ日本代表の新セレブレーションについて提案した。この日は連日のＷＢＣ特集。前日のオリックス戦では、お茶の作法を取り入れ、茶碗を回す仕草という、新セレブレーションが披露されるも、大谷翔平が、考案した北山に「やっぱりダメ」と言われたことなどを取り上げた。ここで岡田にお鉢が回ってきた。何かいいアイディ