元ビーチバレー選手で現在はキャスターとして活動する坂口佳穂（29）が3日、自身のインスタグラムを更新。第2子妊娠中であることを明かし、ふっくらとしたお腹の写真を公開した。【写真】「もうすぐ8ヶ月」ふっくらお腹を披露した坂口佳穂坂口は「もうすぐ8ヶ月」と報告し、「家族と周りの優しさに甘えながら元気に過ごしています」と近況をつづった。投稿では、穏やかな表情でお腹に手を添えた姿を披露している。妊娠初期に