お笑いコンビ見取り図が3日、都内で「その肥満、肥満症かも！」プロジェクト発表記者会見に登壇した。盛山晋太郎（40）は昨年番組企画で約20キロの減量に成功。「去年は3カ月で20キロ痩せたんですが、20代の時は125キロくらいあったので、肥満とは長い付き合いでした」と明かした。125キロもあった当時を「激痛で腰が無くなったと思ったことが数回あった」と振り返り、また、「汗もたくさんかくし、人を不快にさせているんじゃない