¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡Ê£±£µÆü¡¢²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë¤ÇÆ±µé£±°Ì¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê£´£³¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÆ±µé£´°Ì¡¦ÁýÅÄÎ¦¡Ê£²£¸¡áÄë·ý¡Ë¤¬£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÅá¹¥¤­¤ÎÁýÅÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»ø¤Ë·¹ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥Í¥¢¤È¤ÎÀï¤¤¤òÎáÏÂ¤Î´àÎ®Åç¤Î·èÆ®¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÆÉ¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡££µ³¬µé¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È·ý¤ò¸ò¤¨¤ëÁýÅÄ¡£?¿À¤Îº¸?¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ÒÎÏ½½Ê¬¤Îº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬»¦¤Îº¸