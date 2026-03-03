「スペシャルズ」(C)2026「スペシャルズ」フィルムパートナーズ 世界的ヒットドラマ「SHOGUN 将軍」のシーズン2の撮影に入っている目黒蓮やタイの作品に名を連ねる向井康二ら国を超えた活躍も飛び出すなど、近年、精力的な俳優活動も印象的なSnow Manのメンバーたち。その中でもグループでのムードメーカー的な明るいイメージを裏切るようなギャップのある演技で存在感を示してきたのが、映画への出演が相次ぐ佐久間大介だ。