【モデルプレス＝2026/03/03】女優の田中麗奈と俳優の森崎ウィンが3月2日、映画『黄金泥棒』 2億円超え！！完成披露舞台挨拶に、阿諏訪泰義、石川恋、中村祐美子、萱野孝幸監督とともに出席。 2億円超えの「純金たこ焼き器」がサプライズで登場した。【写真】45歳美人女優、金のイヤリング纏ったラグジュアリーな装い◆田中麗奈ら、金のアイテム纏い登場この日、満を持して、完成披露を迎えた映画『黄金泥棒』。平凡な日常に退屈し