ガールズグループ2NE1のパク・ボムが、同じグループのパク・サンダラに関連する暴露を行った。過去に自身が薬物問題として扱われた件は、パク・サンダラをかばうためだったという趣旨の主張だ。【写真】「全部脱ぐ」びしょ濡れフェスのパク・サンダラ3月3日、パク・ボムは自身のSNSアカウントに「こんにちは。私はパク・ボムです。皆さんにこのように真実をお伝えしたくて、話したくて文章を書きます」と切り出した。続けて「お元