ZEROBASEONE（ZB1）のソン・ハンビンが、ファンを虜にした。ソン・ハンビンは3月2日、ZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。【写真】「新宿に…」ソン・ハンビン、“東京出没SHOT”公開された写真には、撮影に臨むソン・ハンビンの姿が収められている。黒のレザージャケットに白のインナー、ショートパンツを着用し、ポーズを決めるソン・ハンビンは、クールな雰囲気を醸し出している。特に、