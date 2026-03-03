ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、ランチセットの「フレンチフライポテト」が、「Mサイズ→Lサイズ」に無料でサイズアップできるキャンペーンを開催する。日程は、2026年3月4日（水）から3月10日（火）までの平日5日間限定。※文中価格は全て税込表記【商品画像】ランチセットの一部商品はこちらゼッテリアのランチセットは、平日の10時半〜15時限定で販売している。看板商品「絶品ビーフバーガー」や「4種のチーズバーガー