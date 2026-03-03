片思い中は好きな相手との距離感がうまくはかれず、SNSでも「見え見え」な反応をしてしまいがち。では、どんな行動が相手や周囲から「イタい」と思われるのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性204名に聞いたアンケートを参考に「片思い中にやりがちなFacebookでのイタい行動」をご紹介します。【１】相手と同じ音楽や映画に「いいね！」をする「真似されるのは気持ちが悪い」（20代女性）など、相手の関心事にムリに