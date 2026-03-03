今から6年前、ゴミ捨て場でたったひとり、行き倒れていたハチワレの男の子「おかか」くん。勤め先でそのことを知らされた夫は、急いで妻に連絡をします。「このまま放っておけない」。そう決めたとき、Instagramユーザー・おかかとそぼろの成長記録さん（@okaka.soboro.onigiri）家族は、小さな命を守るために奮闘する日々が始まったのです。【写真】似顔絵と並んでパシャリ！ 元気いっぱいに成長した現在ゴミ捨て場での出会いと、